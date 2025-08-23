  • Sei qui:
  Presentazione del libro Socializzare i profitti Videointervista all'autore prof. Francesco Schettino

Presentazione del libro Socializzare i profitti Videointervista all'autore prof. Francesco Schettino

Presentazione del libro Socializzare i profitti Videointervista all'autore prof. Francesco Schettino

di
23/08/2025
Economia e Lavoro

Presentazione del libro Socializzare i profitti Videointervista all'autore prof. Francesco Schettino

Con il professore di economia politica presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" discutiamo della sua ultima opera pubblicata da Meltemi e dedicata alle "Leggi generali dell'economia politica nell'era dell'antropocene. Conduce l'intervista per il settimanale comunista La città futura Renato Caputo

23/08/2025

L'Autore

Renato Caputo

