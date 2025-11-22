Mai più scioperi separati

Siamo lavoratori autoconvocati, RSU, delegati, appartenenti a diversi sindacati, o semplici lavoratori. Dopo le giornate del 22 Settembre e del 3 Ottobre scorso abbiamo potuto constatare l’importanza della spinta dal basso dei lavoratori nel realizzare scioperi unitari, per poter mettere in seria difficoltà la classe dirigente ed il Governo Meloni in merito alle politiche guerrafondaie, alla complicità col Genocidio in Palestina e all’attacco alle condizioni di vita dei lavoratori. Nella speranza di riprodurre un nuovo sciopero unitario, per poter contrastare la finanziaria del Governo abbinata alla politica di riarmo, abbiamo realizzato giorni fa un appello firmato da centinaia di lavoratori, che aveva lo scopo di arrivare ad uno sciopero unitario. Appelli nella stessa direzione sono stati fatti anche dalla Gkn, dai sindacati di base e da esponenti della sinistra Cgil. Non ci siamo riusciti… e le scelte fatte da alcune burocrazie sindacali ci pongono oggi di fronte a due scioperi separati, uno dei sindacati di base indetto il 28 Novembre, ed un altro della CGIL indetto il 12 Dicembre.

Consideriamo questa dinamica un arretramento rispetto alla grande giornata del 3 ottobre scorso, arretramento che non fa altro che indebolire la lotta rafforzando, indirettamente, il Governo. E non è un caso che proprio in questa fase la Meloni sia partita all’attacco del Sindacato tutto, con una ferocissima polemica contro il diritto stesso allo sciopero ed attacchi mediatici agli “scioperi del venerdì”. Di fronte ad un Governo che porta avanti una politica economica incentrata sul riarmo e che prende di mira i lavoratori, non possiamo assecondare in nessun modo la realizzazione di attacchi sistematici allo strumento più importante che i lavoratori hanno per rivendicare i loro diritti. Invitiamo, quindi, tutti i lavoratori a contrastare sia la finanziaria che i mancati rinnovi contrattuali scioperando nel proprio posto di lavoro attraverso i sindacati con cui sono organizzati.

Sappiamo benissimo quanto sia difficile ed oneroso chiedere ai nostri colleghi di scioperare nuovamente per due giornate, cosa difficilissima in questo momento specifico, per questo chiediamo di farlo organizzandosi sul proprio posto di lavoro, nelle condizioni date, per far riuscire lo sciopero che ritengono più efficace. Come Lavoratori ed RSU per l’Unità d’azione dei lavoratori e dei sindacati riteniamo opportuno inoltre essere presenti, dietro ad uno striscione contenente un forte richiamo all’Unità, in entrambi gli scioperi previsti oltre che alla manifestazione del 29 Novembre. E invitiamo i lavoratori più coscienti ad essere con noi in questa azione. Ma soprattutto, ci impegniamo ad avviare un percorso autoconvocato di lavoratori per spingere in futuro nella direzione di azioni di lotta e scioperi unitari, evitando quella frammentazione che, sistematicamente, non unisce i lavoratori e non favorisce la partecipazione alle lotte! Per contrastare le politiche di austerità e di guerra che caratterizzano questo governo e più in generale le forze neoliberiste europee, c’è bisogno di costruire una nuova coscienza ed una forte unità dei lavoratori e delle lavoratrici e su questo ci impegniamo a lavorare!