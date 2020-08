Corso di filosofia I lezione

Mercoledì 2 settembre alle ore 18 riprendono i corsi dell'Università popolare A. Gramsci. Il primo corso, tenuto dal prof. Renato Caputo, è dedicato a una controstoria della filosofia dal punto di vista del materialismo storico e dialettico.

Nella prima parte del corso analizzeremo e discuteremo insieme le prime visioni del mondo filosofico-scientifiche, quali strumenti funzionali al conflitto sociale per l’egemonia nella lotta di classe sul piano delle sovrastrutture fra i nuovi ceti sociali emergenti e le vecchie classi dominanti che miravano, al contrario, a perpetuare la conservatrice concezione del mondo mitologico-religiosa.

Breve presentazione del corso

Definiamo la nostra interpretazione della filosofia in una prospettiva marxista, ossia dal punto di vista del materialismo storico e dialettico, una “controstoria” esclusivamente in quanto intendiamo mostrare l’importanza di aspetti fino a ora troppo spesso ingiustamente trascurati. A tale scopo reinterpreteremo la storia del pensiero umano nei suoi lineamenti fondamentali filosofici dal punto di vista della filosofia della praxis, rileggendo la storia del pensiero a partire dai conflitti sociali e ideologici sempre fondati nella loro concretezza strutturale: storica e sociale.



Inoltre, mostreremo da un punto di vista dialettico che ogni nuova filosofia, per essere realmente tale, non può che, necessariamente, ricomprendere in sé ciò che è ancora attuale di tutte le concezioni filosofiche precedenti, criticandone al contempo gli elementi oramai storicamente caduchi. Come vedremo, dunque, ogni nuova filosofia non si limita a confutare le precedenti, ma ne ricomprende gli aspetti ancora attuali in sé. In tal modo ogni nuovo sistema filosofico ricomprenderà dialetticamente in sé i principali risultati dei sistemi antecedenti. Ciò, naturalmente vale anche per il marxismo, ovvero per quella filosofia della praxis che non si limita più a interpretare in modo diverso il mondo, ma che mirerà, al contempo, a trasformarlo nel modo più radicale possibile. Come, in effetti, aveva già compreso Hegel nella sua Enciclopedia delle scienze filosofiche: “la filosofia che è ultima nel tempo, è insieme un risultato di tutte le precedenti e deve contenere i principi di tutte: essa è perciò – bene inteso se è davvero una filosofia – la più sviluppata, ricca e concreta”. Continua a leggere la presentazione del corso al link “Controstoria della filosofia in una prospettiva marxista”.

Il corso, tenuto dal prof. Renato Caputo, si svolgerà ogni mercoledì in video-conferenza su google meet (https://meet.google.com/upp-dmgc-edj) e in diretta su facebook (https://www.facebook.com/unigramsci/) dalle ore 18 alle 20,30, per un totale di otto incontri della durata di 2 ore e sarà orientativamente così strutturato: