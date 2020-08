«Sputnik V» il primo vaccino brevettato contro il Covid-19

Il vaccino russo «Sputnik V» annunciato martedì scorso dal presidente Vladimir Putin è una notizia importante per la lotta al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 che provoca il Covid-19 e fino ad oggi ha fatto registrare più di 20 milioni di casi confermati nel mondo e più di 740 mila morti.

Considerando che Russia ha proposto Cuba come partner in America Latina per la produzione dello Sputnik V e che il leader cubano Fidel Castro è stato l'ispiratore e il sostenitore dello sviluppo scientifico sull'isola caraibica, questo potrebbe essere considerato un omaggio in occasione del 94° anniversario della sua nascita, il 13 agosto 1926.

Fidel e la sua previsione di “un futuro di scienza” per Cuba.

È stato Fidel a persuadere la comunità scientifica cubana a inseguire “un futuro di scienza” per salvare vite umane dalla fame e dalle malattie, attraverso l’utilizzo di tecniche di ingegneria genetica nella ricerca di vaccini con l’uso dell'interferone. Per questo negli anni ottanta dello scorso secolo sono state create nell’Isola tante istituzioni di ricerca scientifica.

Il Comandante in Capo della Rivoluzione cubana, con molta lungimiranza, concepì la ricerca in agricoltura per sviluppare colture di tessuti, trasferimento di geni da una cellula vegetale all'altra, per cercare nuove varietà ad alta produttività e/o resistenti ai parassiti, salinità e condizioni ambientali, e quindi, essere in grado di combattere la malnutrizione e la fame sofferta da miliardi di persone nel mondo. Si prevede che entro la fine del 2020 saranno 265 milioni di persone a morire di fame.

Un dato che dimostra l'interesse dello Stato cubano per la salute dei cittadini è la notizia che anche scienziati dell'organizzazione imprenditoriale BioCubaFarma, composta da vari istituti di ricerca, stanno avanzando nella ricerca di un vaccino contro il Covid-19, notizia che il Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha ricevuto con approvazione e ha assicurato che ci riusciranno. Proprio l'Istituto Finlay sta lavorando sulla proposta di quattro vaccini che si basano sulle piattaforme tecnologiche che l'istituto ha per altri vaccini con capacità produttiva per ipotizzare l'introduzione di successo nel paese.

Russia, Cuba e il vaccino «Sputnik V».

Per il prestigio conquistato in termini di ingegneria genetica, Cuba è stata scelta per produrre il vaccino Sputnik V, una volta raggiunto l'accordo, ha dichiarato Kirill Dmitriev, Direttore del Fondo sovrano russo per gli investimenti diretti (RFPI). Dmitriev ha elogiato la preparazione scientifica di Cuba e il suo lavoro nella lotta contro la pandemia, dopo aver annunciato che il fondo sovrano potrebbe cooperare con l'isola per produrre insieme medicinali contro il Covid-19. Inoltre, ha ritenuto che entro il prossimo novembre la Russia potrebbe coordinare la produzione a Cuba del suo vaccino contro il coronavirus SARS-CoV-2.

Il Direttore Esecutivo del fondo sovrano sovrano ha riferito che più di un miliardo di dosi sono state ordinate da 20 paesi stranieri e ha assicurato che il Centro Nazionale di Epidemiologia e Microbiologia Nikolai Gamaleya di Mosca ha la capacità di produrre circa 500 milioni di dosi del vaccino in un anno con potenziale per aumentare detta quantità.

Nonostante la lunga storia della ricerca sui vaccini e gli sforzi degli scienziati russi, alcuni politici e media internazionali stanno cercando di minare la credibilità del vaccino russo.

È importante che le barriere politiche non impediscano che le migliori tecnologie disponibili vengano utilizzate a beneficio di tutte le persone di fronte alla sfida più seria che l'umanità ha dovuto affrontare da decenni, ha scritto nel suo articolo “Il successo della Russia nello sviluppo di un vaccino contro COVID-19 è consolidato nella sua storia” Kirill Dmitriev.

La nostra fondazione ha già assicurato partnership di produzione in cinque paesi per produrre congiuntamente il vaccino russo, ha sottolineato Dmitriev, aggiungendo che forse a un certo punto, grazie a questa partnership nella lotta contro il Covid-19, potremo anche rivedere e abbandonare le restrizioni per motivi politici nelle relazioni internazionali che sono diventati obsoleti e rappresentano un ostacolo agli sforzi coordinati per affrontare le sfide globali.

La Russia tra i leader mondiali nella ricerca sui vaccini.

Per secoli la Russia è stata uno dei leader mondiali nella ricerca e nello sviluppo di vaccini. Nel 1768, trent’anni prima che avvenisse la prima vaccinazione negli Stati Uniti, l'imperatrice russa Caterina la Grande fu la prima nel paese ad essere vaccinata contro il vaiolo. Da parte sua, lo scienziato russo Dmitrij Ivanovski osservò un effetto insolito mentre studiava le foglie di tabacco infettate dalla malattia del mosaico, e la sua ricerca del 1892 aprì le porte a una nuova scienza chiamata virologia.

Dalla scoperta di Ivanovski, la Russia è stata uno dei leader mondiali nella virologia e nella ricerca sui vaccini, producendo dozzine di scienziati di talento come il ricercatore Nikolai Gamaleya che ha studiato nel laboratorio del biologo francese Louis Pasteur a Parigi e ha permesso alla Russia di aprire nel 1886 la seconda stazione di vaccinazione al mondo contro la rabbia, riferisce l'articolo del Direttore de RFPI.

Quando era ancora Unione Sovietica, in Russia si sono sviluppati una serie di vaccini basati su vettori adenovirali e solo la guerra fredda ha impedito a questa linea di ricerca di essere adeguatamente conosciuta. E ancora oggi, la messa in discussione della velocità di creazione del vaccino russo contro il Covid-19 e il conseguente dubbio sulla sua efficacia, autenticità e credibilità risponde alla mancanza di conoscenza dello sviluppo scientifico di questa nazione eurasiatica.

Dmitriev denuncia questo approccio controproducente e chiede un cessate il fuoco politico per i vaccini data la necessità di porre fine alla pandemia Covid-19. Gli sforzi del Centro Gamaleya per sviluppare una piattaforma tecnologica che utilizzi gli adenovirus presenti nelle adenoidi umane e che normalmente trasmettono il comune raffreddore - come vettori o veicoli - in grado di generare materiale genetico di un altro virus in una cellula.

Utilizzo della famosa piattaforma tecnologica dell'adenovirus per «Sputnik V».

Il processo da seguire, secondo Dmitriev, è stato quello di estrarre il gene dell'adenovirus che causa l'infezione, nel quale viene inserito un gene con il codice di una proteina di un altro virus. Questo elemento inserito è piccolo, non è una parte pericolosa di un virus ed è sicuro per il corpo, ma aiuta comunque il sistema immunitario a reagire e produrre anticorpi che proteggono gli esseri umani dalle infezioni.

La piattaforma tecnologica vettoriale basata sull'adenovirus facilita e accelera la creazione di nuovi vaccini modificando il vettore portatore iniziale con materiale genetico proveniente da nuovi virus emergenti. Tali vaccini suscitano una forte risposta dal corpo umano per sviluppare l'immunità, mentre il processo generale di modifica del vettore e di produzione della fase pilota richiede solo pochi mesi.

Gli adenovirus umani sono considerati uno dei più facili da ingegnerizzare in questo modo e sono quindi diventati molto popolari come vettori. Dall'inizio della pandemia Covid-19, tutto ciò che i ricercatori russi dovevano fare era estrarre un gene codificante dal picco del nuovo coronavirus e impiantarlo in un vettore familiare di adenovirus per il rilascio in una cellula umana. I scienziati russi hanno deciso di utilizzare questa tecnologia collaudata e disponibile, invece di addentrarsi in un territorio inesplorato.

Gli studi più recenti indicano anche che sono necessarie due iniezioni del vaccino per creare un'immunità duratura. Dal 2015, i ricercatori russi hanno lavorato su un approccio a due vettori, da cui l'idea di utilizzare due tipi di vettori adenovirali, Ad5 e Ad26, nel vaccino Covid-19. In questo modo ingannano l'organismo, che ha sviluppato l'immunità contro il primo tipo di vettore, e potenziano l'effetto del vaccino con la seconda iniezione utilizzando un vettore diverso.

È come se due treni tentassero di consegnare un carico importante alla fortezza di un corpo umano che ha bisogno del carico per iniziare a produrre anticorpi. Hai bisogno del secondo treno per assicurarti che il carico raggiunga la sua destinazione. Il secondo treno dovrebbe essere diverso dal primo, che è già stato attaccato dal sistema immunitario del corpo e ti è già familiare. Quindi, mentre altri produttori di vaccini hanno un solo treno, noi russi ne abbiamo due, ha concluso Kirill Dmitriev nel suo editoriale.

Russia, l'unica nazione che padroneggia il metodo dei due vettori

Altri paesi stanno attualmente seguendo l'esperienza russa nello sviluppo di vaccini basati su vettori adenovirali. L'Università di Oxford, ad esempio, utilizza un adenovirus di scimmia che non è mai stato utilizzato prima in un vaccino approvato, a differenza degli adenovirus umani. L'azienda americana Johnson & Johnson sta utilizzando l'adenovirus Ad26 e il cinese CanSino, l'adenovirus Ad5. Sono gli stessi vettori che utilizza il Centro Gamaleya, ma Inghilterra, Stati Uniti e Cina non hanno ancora imparato il “metodo a due vettori” nonostante queste aziende abbiano già ricevuto ingenti ordini di vaccini dai loro governi.

Prima di novembre, la Russia spera di ottenere l'autorizzazione per la produzione del vaccino Sputnik V in diversi paesi dell'America Latina. Il fondo sovrano russo ha indicato che l'inizio della produzione industriale è previsto per settembre; mentre il registro statale dei medicinali del ministero della Salute russo ha annunciato che “il termine per la messa in circolazione sarà il 1° gennaio 2021”.

Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e le autorità sanitarie russe stanno discutendo l'iter per la possibile prequalificazione da parte dell'ente internazionale del vaccino contro il COVID-19, annunciato martedì scorso dal più alto rappresentante del Cremlino. Durante un briefing delle Nazioni Unite a Ginevra, Tarik Jasarevic, un portavoce dell'OMS, ha affermato di essere in stretto contatto con le autorità sanitarie russe e che è in discussione una possibile prequalificazione del vaccino da parte dell'organizzazione. “La prequalificazione di qualsiasi vaccino include revisioni e valutazioni rigorose di tutti i dati sulla sicurezza e l'efficacia”, ha aggiunto Jasarevic in riferimento agli studi clinici.

Vladimir Putin, dopo aver annunciato il vaccino sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca, ha spiegato che una volta approvato dal Ministero della Salute, inizierà la sperimentazione su larga scala o Fase III, che richiede un certo tasso di partecipanti infettati dal virus per verificare l'effetto del vaccino, poiché questo costituisce una fase essenziale per concedere la sua approvazione normativa. Il presidente della Federazione Russa ha anche affermato che gli operatori sanitari del suo paese che si prendono cura dei pazienti Covid-19 avranno l'opportunità di offrirsi volontariamente per ricevere il vaccino una volta approvato.

Più di 100 potenziali vaccini sono in fase di sviluppo in tutto il mondo per cercare di fermare la pandemia COVID-19 e diversi produttori di farmaci nel processo di condurre sperimentazioni avanzate su larga scala sugli esseri umani hanno decine di migliaia di volontari per i loro potenziali vaccini contro quel virus. Tra gli altri produttori, Moderna, Pfizer e AstraZeneca prevedono entro la fine del 2020 di essere in grado di determinare se i loro vaccini funzionano e sono sicuri.

Fonte: La nota que se prohibió: la vacuna Sputnik como una asociación mundial para salvar vidas